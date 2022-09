IL MARCHIO DADINI CONQUISTA LA CAPITALE DELLA MODA ED IL MERCATO ESTERO

DADINI conquista la capitale della moda e i buyers internazionali. Il brand 100% campano, ideato dalla designer salernitana Alessandra Sessa, per la prima volta, infatti, espone dal 16 al 19 settembre 2022, con un proprio allestimento, a Milano nella fiera di settore dedicata al gioiello HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione in cui stile, design e ricerca si incontrano per dar vita a proposte originali, accostamenti inaspettati e idee innovative. Al centro, il know-how del Made in Italy in termini di creatività, gusto e saper fare: un evento trendy, per presentare collezioni e proposte di accessori moda in vista della stagione in arrivo, con una particolare attenzione al segmento moda.

DADINI è stato selezionato, inoltre, anche per l’esclusiva Mostra del gioiello “Fashion Future Trend”, per la sezione “FJ Visions of Tomorrow” realizzata in collaborazione con il Poli.Design, uno spazio che permette ai visitatori di esplorare e conoscere le tendenze dei prossimi anni.

Il design del gioiello DADINI, la maiolica di porcellana tridimensionale 3D lavorata a mano ispirata ai colori della Costiera Amalfitana, esempio virtuoso del Made in Italy, approda oltreoceano: tantissimi i buyers e gli esperti del settore fashion&luxury provenienti da Usa, Messico, Barcellona, India, Europa, che sono rimasti attratti dai colori che si impongono allo sguardo nello spazio DADINI, immersi in un layout che amplifica l’idea creativa.