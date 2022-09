PONTECAGNANO FAIANO. L’INTERROGAZIONE DI FORZA ITALIA SUI DANNI DEL MALTEMPO

Sul punto il Coordinatore cittadino Gianfranco Ferro dichiara: ”Il Sindaco si sta impegnando tanto da questa mattina ad invitare i cittadini a presenziare all’incontro, previsto per le ore 17 in Via Toscana, con l’On.le Piero De Luca. Il mio consiglio è quello di accompagnarlo sui luoghi dove si sono verificati i danni questa notte, tra cui la Litoranea e Via Alfani, e di ricordargli tutte le opere che giacciono ancora incompiute in città per colpa del padre Governatore ma anche del malgoverno di Lanzara”.