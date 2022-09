SIMONE VALIANTE, LA LETTERA A LETTA: “ECCO PERCHE’ NON VOTERO’ PER IL PD”

L’ex Parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante, primo dei non eletti nella lista del Pd alle ultime regionali del 2020 alle spalle di Franco Picarone, in una lettera pubblicata oggi da Il Corriere del Mezzogiorno, indirizzata al Segretario Nazionale del Pd Enrico Letta, spiega le ragioni per le quali, alle politiche del 25 Settembre, non voterà per il Partito Democratico.

“La scelta dei paracadutati nelle liste del Pd in Campania”, scrive Valiante, “la considero una mancanza di rispetto nei confronti della principale regione del Mezzogiorno. Per questa ragione sarete tutti spettatori dello scontro, al Sud, tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte.”

Poi, una pesante accusa: “Il Pd”, continua Simone Valiante, “in Campania non conta nulla e le energie autonome vengono ghettizzate e costrette ad andare via, con la connivenza del partito nazionale. Dopo anni non ho piu’ parole da spendere e non mi renderò corresponsabile dell’ennesimo fallimento”.