ANTONIO IANNONE (FDI): “EMENDAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSE, NO ALLO STOP”

Un emendamento a firma del Senatore Antonio Iannone, esponente di Fratelli d’Italia, è stato depositato per modificare l’articolo della Legge Finanziaria che prevede lo stop alle iscrizioni al ruolo delle cause civili se non viene, per intero, versato il contributo unificato. Si tratta di un provvedimento che, da tempo, sta sollevando le proteste di tutte le associazioni degli Avvocati e che secondo quanto dichiara lo stesso Iannone “è una norma che vuole recuperare il pagamento di una tassa ma si traduce in un vincolo per accedere alle aule di giustizia”.

