ANTONIO IANNONE (FDI): “INTERROGAZIONE SU CASO OSPEDALE OLIVETO CITRA”

“Presenterò un’interrogazione parlamentare sul caso di positività che si è registrato all’Ospedale di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Sono state prese decisioni tempestive per scongiurare che parta un focolaio? Dalle notizie che ho a me non sembra. Il personale medico che era di turno con il dottore positivo è rimasto in servizio, tamponi a rilento, e Pronto Soccorso esposto a grave rischio di diventare fonte del contagio. De Luca si dia una svegliata, invece di fare il candidato a tempo pieno e il Governatore a tempo perso”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

