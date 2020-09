Lunedì 14 settembre alle ore 11.30 il senatore Maurizio Gasparri insieme al candidato governatore del centrodestra Stefano Caldoro e ai candidati di Forza Italia alle elezioni regionali, incontreranno la stampa. L’appuntamento, che si svolgerà secondo quanto previsto dalle norme anti-Covid, è in programma al Polo Nautico di Salerno in via lungomare Colombo.

