“Il segretario del Pd continua a tacere sul terremoto giudiziario che investe il Comune. Un suo consigliere regionale arrestato, un suo sindaco indagato, intercettazioni che investono pesantemente dal governatore De Luca in giù e il segretario Letta fa scena muta? Sul sistema Salerno e le agghiaccianti pratiche di controllo sociale del voto non si può far finta di nulla”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale in Campania di FdI.