ANTONIO IANNONE (FDI): “ORA TUTTI SCOPRONO CHE LE SCUOLE NON POSSONO RIAPRIRE A SETTEMBRE”

“Fratelli d’Italia ha detto molti mesi fa che la ministra Azzolina e il Governo stavano mettendo a rischio l’inizio del nuovo anno scolastico con le decisioni scriteriate assunte in questi mesi: mancano spazi, arredi, personale docente e non docente, un quadro chiaro di regole da seguire. Ora scoprono questa prevedibile realtà sindaci e governatori che, tuttavia, hanno taciuto per appartenenza partitica a questa maggioranza di governo che non fa altro che continuare a penalizzare alunni, famiglie e lavoratori. La scuola non è pronta a ripartire a prescindere dalle elezioni che alcuni vogliono prendere a facile pretesto per guadagnare tempo. La verità vera è che Azzolina e il governo avevano già prenotato questa ulteriore figuraccia non ascoltando Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, capogruppo in Commissione Istruzione e Commissario regionale di FdI in Campania.

