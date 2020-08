ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “SANITA’,BASTA CON LE LUNGHE LISTE D’ATTESA”

Enza Cavaliere, candidata al consiglio regionale con la Lista De Luca Presidente, propone un miglioramento della gestione delle richieste di visite specialistiche nel settore pubblico, attraverso una riduzione dei tempi di attesa.

Quanti tra noi hanno avuto eventi in #famiglia che hanno necessitato di diagnosi repentine, di corse dai #medici per scongiurare questo o quel male, eppure la risposta è da sempre la stessa: mi dispiace ma per avere questo esame deve aspettare almeno dei mesi;

in uno stato come il nostro, con una tassazione spropositata, con una accesso ai #servizisanitari garantiti indistintamente a tutti è riprovevole sapere che per vivere o morire, per avere diritto a curarsi, un diritto che paghiamo tantissimo, bisogna aspettare dei mesi.

E’ questa una battaglia che condurrò alacremente se dovessi avere la facoltà di rappresentare ognuno di voi perché è impensabile per me sapere che se non hai soldi in uno Stato come il nostro non puoi curarti velocemente e l’attesa di quella diagnosi potrebbe costarti la vita.