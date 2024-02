ANTONIO IANNONE (FDI): “TRAFFICO DI RIFIUTI, COSA DICONO DE LUCA E BONAVITACOLA?”

“La Regione Campania è coinvolta in un traffico illecito di rifiuti verso la Tunisia reso possibile dalla concessione di due autorizzazioni rilasciate da un ufficio di Salerno della stessa Regione. Il governatore De Luca e il suo vice Bonavitacola cosa dicono a riguardo? Intrighi e traffici nella gestione dell’immondizia che gettano ulteriore fango sulla Regione Campania e aprono alla necessità da parte di chi amministra l’Ente di vederci chiaro sulla questione, semmai considerando l’eventualità di far rivedere le altre autorizzazioni

rilasciate dai funzionari indagati. Insomma, De Luca farebbe meglio a fare il governatore a tempo pieno – ancora per il poco tempo che gli resta dal momento che si avvicina il fine mandato – piuttosto che continuare a fare indecorosi show su web e in tv al solo fine di attaccare la Meloni o altri membri del Governo per nascondere tutti i fallimenti di nove anni di inutile governatorato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania.