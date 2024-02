L’IRONIA DI LUCA CASCONE: “EASY JET, DOROTEA, SARA’ UN’ALTRA FALSA INAUGURAZIONE”

Dopo l’annuncio da parte di Easy Jet che, da luglio 2024, dall’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, partiranno voli di linea, il Consigliere Regionale Luca Cascone ha affidato ai social ed all’ironia, la risposta a chi non crede nella partenza definitiva dei voli dallo scalo salernitano.

“Volotea, EasyJet, speriamo presto Ryanair, bando per biglietteria, bar e ATM, lavori per la pista quasi conclusi; a breve inizieranno i lavori per il nuovo terminal passeggeri e per il collegamento con la metropolitana.