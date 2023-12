“Smentiamo categoricamente che vi sia un allarme prezzi nelle strutture ricettive salernitane. I prezzi sono in linea con quelli praticati in tutte le città italiane in questo periodo e sono, altresì, coerenti al livello qualitativo delle attrazioni programmate, quali Luci d’Artista ed il concerto dei Pooh previsto nella città di Salerno.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Antonio Ilardi, Presidente Federalberghi Salerno