BARONISSI, COMUNALI 2024. L’USATO GARANTITO IN CAMPO CON GIOVANNI MOSCATIELLO

Giovanni Moscatiello, già Sindaco per due mandati del Comune di Baronissi, starebbe pensando ad una sua candidatura autonoma alla carica di primo cittadino del centro della Valle dell’Irno. Anche se, ufficiosamente, Moscatiello pare voler sostenere uno dei candidati espressione della Giunta di Valiante, in realtà l’ex primo cittadino, vista la frammentazione delle candidature, starebbe pensando, a partire dal mese di febbraio, a lavorare ad una sua avventura elettorale per quello che appare come un clamoroso ritorno al passato. E quella dell’usato garantito, tra l’altro, sembra essere una moda di tutta la Valle dell’Irno, compresa la Provincia di Avellino: a Montoro, infatti, da qualche giorno si parla con insistenza della candidatura dello storico sindaco dell’unione delle due Montoro, Mario Bianchino.

Share on: WhatsApp