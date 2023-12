TERZO MANDATO PER I SINDACI: SLITTA TUTTO A FEBBRAIO 2024 NEL DECRETO ELETTORALE

Il provvedimento che dovrebbe consentire di superare il limite del terzo mandato per i sindaci dei comuni al di sotto dei 15mila abitanti slitta a Febbraio 2024. Non ci sarà nessun emendamento alla Finanziaria, come qualcuno aveva preannunciato, nè, tanto meno, nel Decreto Mille Proroghe. La norma, sempre che l’accordo tra maggioranza e Partito Democratico regga, sarà inserita nel consueto decreto elettorale con il quale il Ministro dell’Interno fissa la data e le modalità per lo svolgimento delle elezioni amministrative. C’è, dunque, ancora da attendere per tanti primi cittadini che sono pronti ad affrontare la campagna elettorale per il loro terzo mandato: meglio avere sempre un Piano B.

Share on: WhatsApp