ARIANNA MELONI LA GARANTE NAZIONALE DEL CONGRESSO DI FDI IN PROVINCIA DI SALERNO

Sarà Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia Meloni, responsabile organizzativa di Fratelli d’Italia, la garante nazionale del Congresso Provinciale di Fdi in Provincia di Salerno, in programma per l’intera giornata di sabato 9 Dicembre. Arianna Meloni avrà il compito di presiedere l’assemblea elettiva che, nel prossimo fine settimana, dovrà eleggere il nuovo Coordinatore Provinciale di Fdi: scontato il passaggio di consegne tra Gambino e Fabbricatore, con l’attuale Consigliere Comunale di Nocera Superiore, che assumerà la guida del partito in vista delle prossime sfide elettorali, a cominciare dalle Provinciali del prossimo 20 Dicembre. Insieme a Fabbricatore, nel corso dell’assemblea di sabato prossimo, saranno anche eletti i componenti del Direttivo Provinciale di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno.

