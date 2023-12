IL MINISTRO GENNARO SANGIULIANO: “DE LUCA MI DIVERTE PERCHE’ IMITA BENE CROZZA”

“DE LUCA mi diverte molto perché imita bene Maurizio Crozza, che a sua volta lo imita. Lui mi sembra Wanda Osiris, scende lo scalone e riceve l’applauso, andasse a vedere Villa Floridiana rinata, l’Albergo dei Poveri. Se fossi in DE LUCA mi occuperei più degli ospedali della Campania, istituzioni e associazioni dicono che in Campania un cittadino su due non si cura adeguatamente. Lo porterei un giorno in giro sulla Circumvesuviana, è un battutista, ma dovrebbe pensare a garantire servizi importanti ai cittadini”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla prima giornata de Il Riformista in corso a Napoli,

