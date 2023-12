DE LUCA RILANCIA SU EUROPEE 2024, TERZO MANDATO E PARTITO: “NON MI AUTOLIMITO”

“Terzo mandato da governatore, europee o segretario Pd? Il massimo della mia aspirazione per il futuro è innanzitutto una buona condizione di salute. Per il resto teniamo aperti tutti gli scenari, perché autolimitarci?”. Risponde con una battuta il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA alla domanda sul suo futuro politico che gli viene posta durante il suo intervento alla prima giornata del Riformista, in corso oggi a Napoli alla presenza del leader Iv Matteo Renzi.

“Questa del terzo mandato – ha aggiunto DE LUCA – è un’altra delle imbecillità più grandi che abbiamo in Italia. Si discute dell’elezione diretta del presidente del Consiglio, di dare parola ai cittadini, e poi sui presidenti di Regione la togliamo. Si può essere così dementi? Per me può essere eccessivo anche un solo mandato se sei un’idiota, ma se devi completare un programma nell’interesse della comunità, chi deve decidere? Qualche anima morta a Roma o i cittadini campani? Io dico sommessamente che decidono i cittadini campani”.