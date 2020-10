ARRIVA IL MARCHIO DOP PER LA COLATURA DI ALICI DI CETARA

E’ praticamente fatta, Cetara può godersi il riconoscimento della Colatura di Alici a marchio Dop. Il traguardo è stato ufficialmente raggiunto, non essendo arrivati ostacoli europei dopo la fatidica data del 22 settembre 2020 – entro la quale potevano esserci richiesta di approfondimento da parte di soggetti imprenditoriali europei, come previsto dal lungo iter burocratico.

“Una data storica, quella di oggi – spiega con entusiasmo la Presidente dell’Associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara, Lucia Di Mauro – finalmente è arrivato il momento di presentare al Mipaaf il piano di controllo la conclusione dell’iter che ci ha portato all’approvazione della nostra Dop. Ringrazio, dapprima, la Regione Campania e il Comune di Cetara per il prezioso sostegno e, dunque, può cominciare la fase più interessante di tutte: la produzione. Nove mesi minimo di maturazione delle alici nei terzigni e nelle botti di legno, i che significa l’arrivo sugli scaffali della Colatura di Alici di Cetara Dop nel 2021″. Un percorso seguito con l’appoggio dell’amministrazione comunale: “Un plauso al grande lavoro dell’Associazione che è riuscita a centrare un obiettivo che valorizza l’antica tradizione della Colatura di Alici di Cetara. La Dop sicuramente porterà benefici anche ai nostri pescatori che, da sempre, offrono un prodotto di grande qualità alle aziende che si occupano di trasformarlo” – commenta il Sindaco di Cetara, Roberto Della Monica. Un momento sognato tante volte da quanti hanno lavorato sodo per riuscire a raggiungere questo traguardo, a cominciare dal professore Vincenzo Peretti: “Finalmente ci siamo. La realizzazione del piano di controllo di Agroqualità, ente di certificazione scelto dall’Associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara, è veramente l’ultimo passo prima dell’approvazione definitiva. La Campania è la prima Regione in Italia a potersi fregiare di una Dop prodotto trasformato di mare. Presto le aziende interessate potranno partire per realizzare le prime confezioni della Colatura di Alici di Cetara Dop, seguendo il disciplinare di produzione”.

Importante contributo sarà dato dai pescatori salernitani rappresentati nell’Associazione da due armatori Cetaresi: Pappalardo Salvatore e Federmar. Quattro le aziende produttrici che hanno aderito al progetto: Iasa, Delfino, Nettuno e Armatore. Per i ristoratori di Cetara sottoscrivono: Al Convento, La Cianciola e San Pietro.