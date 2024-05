ARRIVA L’OK DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA LEGGE PER LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI

Il disegno di legge sulla separazione delle carriere “è un provvedimento epocale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera al ddl. “La separazione delle carriere faceva parte del programma elettorale ed è tesi che tratto da 25 anni e attua un principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Vassalli, eroe della resistenza anche lui favorevole alla separazione che non è riuscito ad attuare, ovvero sulla differenza sostanziale tra pm e i magistrati giudicanti”, ha spiegato. “Accettiamo critiche, accettiamo contributi, ma devono accettare principio che volontà popolare è sacra e se ci è stato dato il mandato di separare le carriere noi ubbidiamo alla sovranità che appartiene al popolo” ha detto a proposito della posizione dell’Associazione nazionale magistrati che ha più volte espresso la propria contrarietà alla riforma e ha convocato in via d’urgenza la giunta. “Il testo è stato limato fino a pochi minuti fa quindi penso che l’Anm non ne sia a conoscenza. Quando ne avrà conoscenza si esprimerà secondo le sue valutazioni sui contenuti”, ha spiegato.

Share on: WhatsApp