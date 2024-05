IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA TORNA A BATTIPAGLIA IL 4 GIUGNO PER DISCUTERE DI POLITICHE AGRICOLE

Il Ministro Lollobrigida torna a Battipaglia: a distanza di pochi mesi dalla sua visita nel centro della Piana del Sele, l’esponente di Fratelli d’Italia, il prossimo 4 giugno, sarà di nuovo in Provincia di Salerno per discutere delle nuove Politiche Agricole in Europa. E, per farlo, Lollobrigida ha scelto proprio la Piana del Sele, con la sua lunga tradizione agricola e la vocazione alla produzione di numerosi imprenditori, anche di nuova generazione. Insieme a Lollobrigida, a Battipaglia, all’interno dell’Hotel Commercio, a partire dalle 10:00, anche il Vice Ministro Edmondo Cirielli, i parlamentare di Fratelli d’Italia Antonio Iannone ed Imma Vietri.

All’incontro, tutto incentrato sulle future politiche agricole in Europa, prenderà parte anche il candidato alle elezioni europee di Fratelli d’Italia Alberico Gambino.