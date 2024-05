FORZA ITALIA. DOMANI 30 MAGGIO IL TOUR IN CAMPANIA DI MAURIZIO GASPARRI

Domani, giovedì 30 maggio, il Capogruppo di Forza Italia al Senato, sen. Maurizio Gasparri, sarà in Campania per una serie di appuntamenti elettorali. Il tour inizierà a Torre Annunziata (NA), alle ore 17:30, per un incontro con i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni amministrative, a ‘Esposito Lounge Bar’, in Via Tagliamonte, 2d. Alle ore 18:45 sarà a Napoli per un incontro pubblico del movimento azzurro, in via Pacuvio, 33. Poi, alle ore 20:00, a Quarto (NA) parteciperà ad un incontro elettorale a ‘Villa Anna Il Limoneto’, in via Santa Maria, 202. Infine, il tour per il senatore Gasparri si concluderà a Napoli, alle ore 21:15, con un incontro elettorale in Piazza Vanvitelli, 15.

