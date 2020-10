ASSESSORI REGIONALI A VOCE. DE LUCA NON HA ANCORA FIRMATO I DECRETI

E’ solo un problema formale, legato alla mancata proclamazione che autorizza l’esercizio dei poteri da parte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ma ad oggi gli assessori regionali sono stati solo indicati oralmente, non avendo ancora firmato i decreti di nomina.

Problema che sorge solo per i nuovi assessori regionali, mentre per quelli già in carica, come avviene per il Presidente della Giunta, si procede in proroga fino alla nuova nomina.

La strategia di De Luca, evidentemente, è chiara: aver stoppato, sul nascere, il Toto Assessori che avrebbe conquistato la scena mediatica per giorni.