FINO A DICEMBRE 2020 CONTRIBUTI RIDOTTI DEL 30% PER LE AZIENDE DEL SUD ITALIA

Scatta da oggi, e durerà almeno tre mesi, la misura di sostegno, voluta dal Governo, per tutte le aziende del sud Italia che prevede una riduzione del 30% per il carico dei contributi, tanto per i dipendenti già assunti quanto per le nuove assunzioni. Un provvedimento che il Governo ha voluto assumere per sostenere la crisi economica successiva al Covid 19 nel Sud Italia dove, secondo tutti i principali analisti, non sono state ancora assorbiti gli effetti negativi della crisi del 2008.

Confindustria, nel frattempo, chiede al Governo ed all’Unione Europea, di rendere strutturale la misura di sostegno che, secondo i rappresentanti del mondo delle Imprese, potrebbe produrre i suoi effetti positivi solo dopo un anno dalla entrata in vigore, con un netto miglioramento dei livelli occupazionali.