ATTILIO PIERRO (LEGA): “CENTRO DESTRA IN PROVINCIA, PRONTI A DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO”

Dopo l’appello lanciato dal Coordinatore Provinciale dell’Udc di Salerno Ernesto Sica sulla necessità di attivare un tavolo del centro destra, in vista delle prossime elezioni comunali 2022, arriva la prima risposta ed è quella del Coordinatore Provinciale della Lega Attilio Pierro.

La Lega, forza di governo, è pronta a dare il suo contributo al rafforzamento del centrodestra in provincia di Salerno come in tutta la provincia di Salerno. Stiamo lavorando, dopo le amministrative e le provinciali, per dare un riferimento politico forte che tuteli gli italiani su tutti i fronti: sicurezza, lavoro, sanità, tradizioni. Siamo pronti a fare la nostra parte con i nostri amministratori locali, i nostri parlamentari, eurodeputati e componenti dell’esecutivo. La Lega c’è”. Così il coordinatore provinciale della Lega è consigliere regionale Attilio Pierro.