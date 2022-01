SPERANZA DICE NO AI NUOVI CONTEGGI COVID PER MANTENERE IL REGIME DEL TERRORE

No ai nuovi sistemi di conteggio per i positivi al Covid – seppur completamente asintomatici – e no anche alla verifica concreta dei ricoveri ospedalieri. Il Ministro Speranza alza il muro del terrore contro le richieste arrivate al Governo dalle Regioni e continua a mantenere il regime del bollettino quotidiano e dei numeri che mettono in ansia milioni di italiani. La guerra, a questo punto, è anche di carattere politico e non solo scientifico perchè Speranza porta avanti, da almeno due anni, la linea del rigore e del terrore mediatico: lo stesso Speranza è stato autore di un libro, poi ritirato dal mercato per misteriose ragioni, nel quale teorizzava il suo approccio alla gestione del virus e dell’emergenza sanitaria. Oggi, forse, siamo ad una svolta e la sua posizione, insieme a quella del Cts – in cui si trovano professionisti nominati dallo stesso Speranza – potrebbe rimanere minoritaria nel Governo di Mario Draghi,

