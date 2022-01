PIERO DE LUCA (PD): “DAL GOVERNO UNA SOLUZIONE NORMATIVA A PROBLEMA BALNEARI”

“La politica deve analizzare i processi, valutarli e trovare soluzioni senza attendere le sentenze della magistratura come, purtroppo, e’ accaduto molte volte sulle questioni più’ disparate. Per questo, anche nella vicenda in oggetto, nel pieno rispetto della separazione tra poteri, il Parlamento assolva al suo compito e si occupi di trovare in tempi rapidi una soluzione coerente, equilibrata ed efficace. L’iniziativa di FdI, seppure legittima, non risolve in alcun modo il problema e per questo riteniamo servano altri strumenti. La maggioranza in Parlamento, d’intesa con il Governo, ha il dovere e la possibilità’ di definire rapidamente una normativa, confrontandosi con le Regioni, i Comuni e le associazioni di settore.

Il nostro obiettivo e’ di affrontare con serietà’, in modo organico e coerente, questa tematica. Ribadiamo che l’obiettivo e’ quello di adottare quanto prima una normativa equilibrata e ragionevole che consenta di avviare il rinnovo dell’affidamento delle concessioni balneari, al fine di dare certezza e sicurezza giuridica agli operatori di un settore strategico per l’economia e l’occupazione di tutto il Paese, tutelando però adeguatamente il legittimo affidamento maturato, la forza lavoro, il valore sociale delle aziende attualmente operanti nel comparto, gli investimenti fatti negli anni, e tenendo conto di ulteriori considerazioni legate ad obiettivi di politica sociale, di sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale come motivi imperativi d’interesse generale”.

Così in una nota i deputati del Pd, Piero De Luca e Umberto Buratti.

