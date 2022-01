IL SOTTOSEGRETARIO SILERI: “IL POSITIVO ASINTOMATICO NON E’ UN MALATO”

“Il positivo non è malato, è una persona che ha fatto un tampone. A volte fai il tampone per un’altra ragione, vai in ospedale per essere operato di alluce valgo, che non ha nessuna correlazione con il virus, fanno il tampone e scoprono che sei positivo. Allora discriminare il positivo dal malato è una cosa. Il trend sarà quello, ma forse farlo oggi è ancora precoce perché oggi noi abbiamo sia la variante Delta che la variante Omicron che circolano. E dire a una persona con Omicron ’sei positivo e vai in giro con la mascherina’ è una cosa, dirlo a un positivo con Delta forse il rischio è maggiore. Questa cosa potrà essere fatta, ma non oggi”.

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.