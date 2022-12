ATTILIO PIERRO (LEGA): “NUOVI INGRESSI ? C’E’ SEMPRE TEMPO, INTANTO GIRO IL TERRITORIO”

Da Roma al Cilento, dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati dove è al lavoro per gli ultimi ritocchi agli emendamenti alla Finanziaria agli incontri sul territorio, anche nei piccoli centri della Provincia di Salerno: Attilio Pierro, deputato della Lega e coordinatore provinciale del partito di Matteo Salvini è impegnato su diversi fronti, anche su quello dei nuovi ingressi all’interno della Lega.

“Ci sono diversi amministratori pronti ad aderire, c’è sempre tempo, anche perchè l’adesione alla Lega deve essere frutto di un ragionamento politico e non di semplice convenienza del momento. Intanto”, sottolinea Attilio Pierro, “io continuo a girare per il territorio della Provincia di Salerno ed insieme a tutti i dirigenti provinciali ci prepariamo al tradizionale scambio di auguri che terremo sabato prossimo, all’interno della sede provinciale del partito in Piazza Casalbore a Salerno”.