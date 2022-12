PONTECAGNANO FAIANO. L’UDC CONTRO LANZARA: “L’AMMINISTRAZIONE DEI SOCIAL, SERVIZI E SICUREZZA ZERO”

L’amministrazione Lanzara fa poco o nulla per garantire la Sicurezza e la tutela dei Cittadini di Pontecagnano Faiano.”

Lo scrivono i rappresentanti dell’Udc di Pontecagnano Faiano.

Aumentano, in maniera incontrollata, gli episodi di violenza e di micro delinquenza di qualunque natura.

Aumentano i furti nelle case, a qualunque ora del giorno, con potenziali rischi per l’incolumità degli occupanti.

La condizione delle strade cittadine è VERGOGNOSA con evidenti buche che, ad ogni pioggia, si allargano, diventano più profonde e mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e, nel migliore dei casi provocano danni materiali ai veicoli.

Non vengono eseguite, regolarmente, opere di ORDINARIA MANUTENZIONE ma, laddove effettuate, vengono fatte passare per “GENTILE CONCESSIONE DI CORTESIA”. Assurdo!

Non è stato mai avviato un progetto serio per L’ASSISTENZA SANITARIA a domicilio per le persone allettate, fragili, con patologie irreversibili, che hanno difficoltà a deambulare.

Ci giungono continue lamentele dei residenti delle zone di Aquara, Picciola, Pagliarone, Magazzeno perché si sento abbandonati e trascurati

Però di contro, l’amministrazione Lanzara, è brava e capace all’uso dei social media per dare risalto a iniziative ludiche, comunque importanti per la cultura sociale ma, che rispetto alle questioni Serie son frivolezze.

Ma davvero ci “accontentiamo” di così poco? Della politica dal modus operandi dalla sostanza medievale che si preoccupa solo di salvare la forma?