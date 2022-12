PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO: “MINISTERO AUTORIZZA ASSUNZIONE DI 28 NUOVI DIPENDENTI”

Autorizzata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 28 unità di personale per la fine del 2022 per la spesa complessiva di circa 800 mila euro e la dotazione organica di 136 posti, di cui tre figure D3, 24 figure D, 88 figure C, 4 figure B3, 12 figure B e 5 figure A.

Questa mattina è arrivata, infatti, la tanto attesa approvazione della delibera di giunta comunale n. 25 del 29.04.2022 ad oggetto il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e la successiva delibera di giunta comunale dello scorso novembre.

《Finalmente dopo un lungo lavoro si potrà procedere con queste prime assunzioni, con mobilità volontaria, che andranno a rifocillare una macchina comunale ridotta all’osso dai naturali pensionamenti e dal blocco delle assunzioni che ha subito in questi anni. Con queste prime assunzioni e le altre che seguiranno nei prossimi anni potremo riportare efficienza nei servizi comunali, così come i cittadini meritano, con un congruo numero di lavoratori.

Ringrazio la mia squadra di governo, in particolare il consigliere delegato al personale, avv. Davide Nitto, e gli uffici comunali coinvolti nelle procedure, per l’ottimo lavoro svolto》 ha detto il Sindaco, avv. Raffaele Maria De Prisco.