PIERO DE LUCA (PD): “EMENDAMENTO FINANZIARIA PER SALVARE I BILANCI DEI COMUNI CAPOLUOGO”

“ È indispensabile istituire un apposito fondo a sostegno del risanamento finanziario delle città capoluogo, pari ad un massimo di 350 milioni rateizzati su un arco di tempo decennale, per incentivare e rendere davvero percorribili le azioni di risanamento previste dalla norma c.d. Salva città, in analogia con quanto già disposto a favore delle Città metropolitane. Per questo come Partito Democratico abbiamo presentato un emendamento a mia prima firma, raccogliendo le richieste e le osservazioni delle amministrazioni locali, le preoccupazioni e le proposte dell’ANCI. L’approvazione di tale emendamento darebbe respiro a numerosi comuni, tra i quali anche il comune di Salerno, che hanno subito forti tagli dei trasferimenti nazionali ed hanno, di conseguenza, sempre più difficoltà a garantire i livelli ottimali dei servizi ai cittadini ed alle imprese. L’obiettivo è consentire di portare avanti il percorso di risanamento finanziario dei bilanci, garantendo al tempo stesso l’efficienza della macchina amministrativa e delle prestazioni. Ci auguriamo che la maggioranza e il Governo condividano questa esigenza di vicinanza e sostegno ai nostri enti locali”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca, vice capogruppo Dem alla Camera dei Deputati

