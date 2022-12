SANITA’ IN CAMPANIA. SI ALLONTANA IL COMMISSARIAMENTO, DE LUCA PRONTO CON LE NUOVE NOMINE

L’ipotesi che il Governo proceda al commissariamento della Sanità in Campania si allontana: l’eventualità che, nelle scorse settimane, era considerata molto probabile, adesso è lontana e, quindi, per De Luca si riapre la gestione ordinaria di un sistema finito, spesso, al centro di polemiche e del dibattito politico. Niente commissariamento ? Ed allora si riaprono le danze per le ultime nomine che la Regione deve effettuare nelle diverse Asl della Campania che, dopo aver individuato nei mesi scorsi i nuovi Direttori Generali, devono completare l’organigramma dirigenziale con la scelta dei Direttori Sanitari ed Amministrativi. Il tutto, stando alle voci che giungono da Napoli, dovrebbe avvenire entro la fine del 2022 per consentire a tutte le strutture sanitarie di partire con la nuova dirigenza al completo per il nuovo anno.

