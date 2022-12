BARONISSI. SINISCALCO (FDI): “VALIANTE E PICARONE HANNO DATO IL FIGLIOLIA A SALERNO”

Vergognosa e illecita la vicenda che sta interessando lo stadio Figliolia di Baronissi, così denuncia il circolo locale di Fratelli d’Italia.

Il Sindaco gioca a fare lo sceriffo sui suoi canali social, si indigna e condanna spiacevoli episodi contro il patrimonio, si scaglia contro le famiglie dei giovani accusati e contro la società per poi rimanere stranamente silente quando a sbagliare sono i suoi “compagni” e quelli del suo Assessore. Non si può tacere su ciò che sta accadendo nello stadio comunale “Figliolia”, poichè sono proprio i fatti riportati dalla cronaca ad evidenziare quanto troppo spesso la funzione dello sport, trascende e diventa strumento di arricchimento personale o esercizio di potere individuale. ll “Figliolia” è divenuto, di fatto, lo stadio della Società Salernum Baronissi , che del nostro Comune ha ben poco se non il nome e la sede legale (forse) e al solo scopo di poter pagare l’utilizzo

del campo a tariffe ridotte. Nello stadio cittadino vengono infatti perpetrati soprusi di ogni genere: la Salernum Baronissi sembrerebbe essersi appropriata di energia ed acqua del servizio pubblico.

Lo stadio è tappezzato di striscioni pubblicitari (addirittura sulle panchine a bordo campo) senza per contro nessun euro riconosciuto al comune , alcuni locali dello stadio sono stati chiusi e utilizzati ad uso esclusivo della squadra. Dove una volta c’era il bar – area considerata inagibile – oggi c’è un deposito per scarpe e trofei,

sempre ad uso esclusivo della Salernum! Il tutto in assenza delle basilari norme di sicurezza,

dimenticando che a frequentare la struttura sono anche e soprattutto bambini. Altre aree allestite con

apposite strutture sono destinate ad ospitare ben tre lavatrici (per il lavaggio dei completi da calcio),

le quali vengono “ovviamente” alimentate sempre dalla corrente e dall’acqua pagata dai cittadini di

Baronissi. Un’altra domanda che è doveroso fare: queste lavatrici dove scaricano le acque sporche?

Questi lavori sono autorizzati o probabilmente sono stati concessi con le stese modalità con cui è

stata “rivenduta l’energia elettrica “?

Le violazioni sono infinite.

Addirittura la stanza dei custodi (in uso all’associazione il Punto, affidatario temporaneo della

struttura) viene chiusa per riunioni con tanto di tv, divano e stufe e fuori la porta la scritta “prima di

entrare bussare”, costringendo il personale delle pulizie e custodia a stare al freddo (cosa

dimostrabile dalle comunicazioni inviate dall’associazione al comune). Tuttavia tutto tace da mesi

ma la cosa ancor più grave è che dopo un sopralluogo di vigili e tecnici comunali della scorsa

​