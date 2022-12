FRANCO MARI (VERDI-SI): “GKN, MANCATI PAGAMENTI: CHIESTA AUDIZIONE IN COMMISSIONE”

“È necessaria una audizione in relazione alla vertenza Ex GKN di fronte al mancato pagato delle spettanze ai lavoratori. Lo abbiamo chiesto oggi in Commissione Lavoro. In particolare è urgente ascoltare il Collettivo di

Fabbrica che denuncia questa grave omissione”. Lo dichiara Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro. “È evidente, come dicono gli interessati, che questa sia una provocazione tesa a logorare i lavoratori per spingerne il maggior numero possibile alle dimissioni e per forzare la trattativa con il Ministero del Lavoro. Il centrodestra, invece, per bocca del Presidente della Commissione Rizzetto, ha preannunciato una audizione soprattutto per acquisire le ragioni della proprietà a cui sarebbe impedito l’accesso al sito industriale. Opposti punti di vista…”

