ATTILIO PIERRO RASSEGNA LE DIMISSIONI DAL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRA AURELIO TOMMASETTI

Il neo deputato della Lega Attilio Pierro, nel corso della passata settimana, ha protocollato, ufficialmente, le sue dimissioni dal Consiglio Regionale della Campania: al suo posto, dunque, alla prima seduta del Consiglio verrà proclamato il subingresso dell’ex Rettore di Unisa Aurelio Tommasetti, primo dei non eletti nella lista della Lega alle Regionali del 2020. Tommasetti, che nel 2019 aveva partecipato anche alle elezioni europee, entrerà in Consiglio Regionale e aderirà al Gruppo della Lega che, al momento, in aula è formato da quattro consiglieri. Di certo Tommasetti non subentrerà nel ruolo di Presidente della Commissione Anticamorra, ricoperto da Pierro fino al 25 Settembre, oggi, invece, guidata da Carmela Rescigno.

Share on: WhatsApp