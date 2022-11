CASTEL SAN GIORGIO. I DUBBI DEL SINDACO LANZARA: VERSO UNA SCELTA POLITICA CORAGGIOSA?

Il Sindaco del Comune di Castel San Giorgio Paola Lanzara è sul punto di effettuare una scelta politica molto coraggiosa. Secondo quanto appreso da agendapolitica, nelle ultime settimane, il primo cittadino di Castel San Giorgio, reduce dalla brillante campagna elettorale per le Amministrative ma anche dalla deludente tornata elettorale per le Politiche, avrebbe avuto piu’ di un contatto con alcuni esponenti politici del centro destra regionale. In modo particolare il dialogo sarebbe divenuto piu’ intenso con Forza Italia e con il Commissario Regionale del partito degli Azzurri Fulvio Martusciello che, da alcuni mesi, è impegnato in una campagna acquisti soprattutto all’interno dei delusi dal Partito Democratico.

