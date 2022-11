PROVINCIALI 2022. IL 71% DI MICHELE STRIANESE: L’ASTICELLA DA SUPERARE PER FRANCO ALFIERI

Franco Alfieri ha due obiettivi, in vista delle elezioni provinciali di domenica 20 Novembre: il primo, chiaramente, è quello di vincere, diventando Presidente della Provincia di Salerno per i prossimi due anni (salvo modifiche della attuale legge elettorale), il secondo è quello di superare il traguardo del 71% delle preferenze, ottenuto dall’oramai ex Presidente della Provincia Michele Strianese alle Provinciali del 2018. E lo stesso Alfieri, proprio nel corso di una riunione con i consiglieri provinciali di maggioranza, non ha fatto segreto di questa sua volontà: superare Strianese, per dare un segnale forte a tutto il Partito Democratico, soprattutto a quanti hanno avuto fiducia nella scelta ricaduta sul suo nome.

Share on: WhatsApp