AURELIO TOMMASETTI (LEGA) GRAZIE AD ATTILIO PIERRO ENTRA IN CONSIGLIO REGIONALE

Aurelio Tommasetti, ex Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, sarà il nuovo consigliere regionale della Lega, espressione della Provincia di Salerno: grazie all’elezione alla Camera dei Deputati di Attilio Pierro, infatti, Tommasetti, primo dei non eletti alle ultime regionali del 2020, avrà la possibilità di entrare in Consiglio Regionale ed affrontare gli ultimi due anni e mezzo di consiliatura. Per la Lega non si tratta dell’unico cambio in Consiglio Regionale: a Roma arriva anche il Consigliere Regionale eletto in Provincia di Caserta Gianpiero Zinzi che sarà sostituito dalla prima dei non eletti alle Regionali del 2020.

