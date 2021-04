AVELLINO. ECCO IL NUOVO DIRETTIVO PROVINCIALE DI FDI: TUTTI I NOMI

Il Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, Senatore Antonio Iannone, rende noto che ha provveduto a nominare il nuovo esecutivo provinciale.

Una squadra di venti componenti come previsto dallo Statuto più il rappresentante di Gioventù Nazionale che mette insieme esperienze storiche e nuove della Destra Irpina, Amministratori e militanti, partendo dai vice Commissari individuati nei quattro candidati alle ultime elezioni regionali. Questo a riprova di un partito con una chiara identità ma anche aperto a tutte quelle energie che vogliono sposare il progetto politico di Giorgia Meloni, un Partito in cui consenso e senso di appartenenza sono i criteri per compiere scelte meritocratiche.

L’esecutivo risulta, pertanto, così composto:

Alessia Castiglione

Beatrice Colucci

Giovanni D’Ercole

Sergio Sorrentino

Gherardo Maria Marenghi

Luigi Toro

Antonio Prezioso

Arturo Meo

Ettore De Conciliis de Iorio

Modestino Iandoli

Giuseppe Ciani

Manfredi D’Amato

Stefano De Laurentis

Pasquale Muccio

Trifone Addeo

Enzo Pecorelli

Carlo Mascheri

Paolo Ciriello

Antonio Moschiano

Enrico Tordiglione

Pellegrino Peluso (Gioventù Nazionale)

Il nuovo Esecutivo, donne ed uomini espressioni di tutte le aree identitarie della provincia, lavorerà per radicare il Partito al territorio con l’apertura di nuovi circoli con tesseramento 2021 e per preparare il partito alle prossime sfide elettorali.