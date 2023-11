AVELLINO, PROVINCIALI 2023. ECCO I CANDIDATI DELLE QUATTRO LISTE DEPOSITATE

Saranno quattro le liste in corsa, ad Avellino, per la conquista dei 12 Seggi all’interno del Consiglio Provinciale. Questa mattina è scaduto, infatti, il termine per la presentazione dell’elenco dei candidati.

PER L’IRPINIA

Vincenzo Barrasso – consigliere comunale Grottaminarda Fiorella Caputo – consigliere comunale Morra De Sanctis Carmine Di Sapio – consigliere comunale Avellino Girolamo Giaquinto – sindaco di Montoro Giuseppe detto Pino Graziano – consigliere comunale Lauro Attilio Iannuzzo – sindaco di Sant’Angelo all’Esca Federica Litto – consigliere comunale Mugnano del Cardinale Generoso Moccia – sindaco di Castelvetere sul Calore Katia Pasquale – consigliere comunale Volturara Irpina Emanuela Pericolo – consigliere comunale Montefalcione Vanessa Rullo – consigliere comunale Nusco Nicola Trunfio – sindaco di Villamaina

DAVVERO

Gabriele Buonanno – consigliere comunale Solofra Giuseppina Calò – consigliere comunale Frigento Angela Cautillo – consigliere comunale Vallata Sabatino Fonso – consigliere comunale Lioni Diego Guerriero – consigliere comunale Avellino Carmine Marinelli – consigliere comunale Mercogliano Francesco Mazzariello – consigliere comunale Atripalda Stefania Merolla – consigliere comunale Pietrastornina Lucia Pescatore – consigliere comunale Mercogliano Ada Porcile – consigliere comunale Torre Le Nocelle Gerardo Santoli – sindaco di Santo Stefano del Sole Enrico Tecce – consigliere comunale di Castelfranci

PARTITO DEMOCRATICO

Luigi D’Angelis – consigliere comunale Cairano Laura Cervinaro – consigliere comunale Ariano Irpino Giovanni Biancardi – consigliere comunale Avella Luigi Cella – sindaco di Salza Irpina Antonio Cerrato – consigliere comunale Montoro Annamaria D’Antonio – consigliere comunale San Martino Valle Caudina Antonella Esperto – consigliere comunale Vallesaccarda Ettore Iacovacci – consigliere comunale Avellino Roberta Muscati – consigliere comunale Serino Claudio Petrozzelli – consigliere comunale Cesinali Marcantonio Spera – sindaco di Grottaminarda Annalisa Zaccaria – consigliere comunale Sant’Angelo a Scala

PROPOSTA CIVICA PER L’IRPINIA

Fausto Picone – sindaco di Candida Stefania Di Nardo – consigliere comunale Mercogliano Franco Di Cecilia – consigliere comunale Sturno Anna De Fazio – consigliere comunale Monteforte Irpino Simone Rozza – sindaco di Quadrelle Matilde Chirichiello – consigliere comunale Vallata Antonio Blasi – consigliere comunale Prata Principato Ultra Carmela Balestrieri – consigliere comunale San Mango sul Calore Adriana Frino – consigliere comunale Sant’Andrea di Conza