PROVINCIALI 2023. A SALERNO NEL PARTITO DEMOCRATICO SCATTA L’SOS DONNE

Non ci sono donne pronte a candidarsi all’interno della lista del Partito Democratico di Salerno per le Provinciali: e per affrontare l’SOS candidature rosa – almeno 7 nomi sui 16 in lista – il Pd di Salerno ha convocato una riunione straordinaria nella sede di Via Manzo, per verificare la disponibilità “al sacrificio” politico, considerato che i giochi nella lista sono già fatti. Nomi da inserire per legge, nonostante gli appelli, da ultimo quello dell’ex Segretario Provinciale Nicola Landolfi, di valorizzare la componente femminile del Pd, guidato, a livello nazionale, proprio da una donna. Per il resto, tutto come da previsioni con la conferma delle candidature degli uscenti, fatta eccezione per Carmelo Stanziola, e con l’ingresso in lista di Antonio Fiore (Consigliere Comunale di Salerno) e di Giovanni De Simone (Sindaco di Vietri sul Mare).

