AVVIATA LA PROCEDURA PER LA REVOCA IMMUNITA’ PER EURODEPUTATO ANDREA COZZOLINO

La Presidenza del parlamento europeo, con procedura d’urgenza, ha avviato l’iter per la revoca dell’immunità parlamentare nei confronti dei politici coinvolti, almeno fino ad oggi, nell’affare Qatargate: per Andrea Cozzolino, eurodeputato del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione Sud, a breve, potrebbe giungere la revoca dello scudo che impedisce, nei suoi confronti, l’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La decisione della Presidenza del Parlamento Europeo lascia intuire che l’indagine, condotta dalla magistratura belga in collaborazione con quella italiana, già nelle prossime giornata potrebbe avere qualche importante svolta. Cozzolino, intanto, resta ancora consulente per i progetti del Pnrr del Comune di Napoli, dopo la decisione del sindaco Gaetano Manfredi.

Share on: WhatsApp