IL CASO. A SALERNO NESSUNA RIUNIONE ORGANIZZATIVA DEL NUOVO MOVIMENTO 5 STELLE

Salerno resta fuori dal rinnovamento organizzativo voluto dal Presidente Giuseppe Conte ? Come mai il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo ha avviato l’iter per i nuovi Coordinatori nelle province di Avellino, Benevento e Caserta lasciando, ancora, ferma quella di Avellino ? Sta per scoppiare un caso nel Movimento 5 Stelle perchè, pare, che sul territorio non sia ancora stata raggiunta una intesa tra i parlamentari in carica e gli ex parlamentari. La questione, sembra, che riguardi due donne, entrambe intenzionate a ricoprire il delicato ruolo di coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle: da una parte l’attuale senatrice Anna Bilotti, dall’altra l’ex parlamentare Virginia Villani. Uno scontro interno tutto in rosa per l’incarico di Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle in Provincia di Salerno che, nelle prossime settimane, potrebbe diventare ancora piu’ caldo e rovente.

