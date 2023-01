CONGRESSO REGIONALE PD. C’E’ ANCHE L’IPOTESI PICARONE TRA I NOMI IN CAMPO

Ci sarebbe anche il nome di Franco Picarone tra i papabili per il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania: il consigliere regionale, Presidente della Commissione Bilancio, in questi giorni è particolarmente attivo sul fronte politico, occupandosi anche di vicende che vanno oltre il territorio della Provincia di Salerno. Una circostanza che non è passata inosservata e che potrebbe essere anche il segnale dell’inizio di una personale campagna elettorale per il Congresso del Partito Democratico dove il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, in vista della battaglia sul terzo mandato, ha la necessità di mandare un “fedelissimo”. E chi meglio di Picarone che, in Consiglio Regionale, svolge una funzione di filtro tra le esigenze dei territori – e dei singoli consiglieri regionali – e quelle del bilancio. Insomma, un nome che potrebbe essere in campo in vista della celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico che dovrebbe tenersi a Marzo, subito dopo le Primarie per la scelta del nuovo Segretario Nazionale.

