AZIONE, ASSEMBLEA NAZIONALE A NAPOLI. MARA CARFAGNA VERSO LA PRESIDENZA DEL PARTITO

Eliminate anche le ultime resistenze interne, Mara Carfagna si appresta ad essere eletta, all’unanimità dall’Assemblea Nazionale di Azione, Presidente del partito di Carlo Calenda. L’appuntamento è per domani a Napoli, a partire dalle 11:00 all’interno del Teatro Politeama, per celebrare l’assemblea nazionale di Azione che sarà il punto di partenza per le nozze definitive con Italia Viva di Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio, infatti, ha convocato il plenum nazionale del partito per il prossimo 4 Dicembre a Milano, nella speranza che da Napoli giungano segnali positivi per la nasciate di una vera e propria federazione con Azione. Intanto c’è l’appuntamento di domani a Napoli con Carlo Calenda che ha scelto la Campania – non a caso – per riunire tutti i dirigenti nazionali del partito dopo l’ottimo risultato ottenuto alle Politiche dello scorso 25 Settembre. L’intervento del capo politico di Azione sarà tutto incentrato sulle vicende nazionali e, dunque, chi si attende qualche importante novità anche sul fronte regionale rimarrà deluso.

