PER L’EX MINISTRO LUIGI DI MAIO LA POSSIBILITA’ DI DIVENTARE INVIATO SPECIALE DELL’UE NEL GOLFO PERSICO

C’è una seconda vita politica per Luigi Di Maio ? Pare proprio di si perchè l’ex Ministro e capo politico del Movimento 5 Stelle, dopo il flop alle politiche del suo movimento Impegno Civico, potrebbe ricevere dall’Unione Europea un prestigioso incarico.

Di Maio è stato indicato dal panel dei tecnici incaricati dalla Ue di selezionare il candidato al ruolo di Inviato Speciale europeo nel Golfo Persico.

L’ex ministro degli Esteri ha prevalso nella scelta dei tecnici come il nome preferibile tra i quattro candidati presi complessivamente in esame. Dopo il via libera da parte del panel, a questo punto la nomina ufficiale spetterà a Josep Borrell, Alto Rappresentante della Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.