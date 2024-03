AZIONE ED ITALIA VIVA CON IL CENTRO DESTRA IN BASILICATA. L’INTESA CHE SCUOTE LA REGIONE CAMPANIA

Azione ed Italia Viva, nell’arco di poche ore, hanno ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura di Bardi, esponente del centro destra, presidente in carica della Regione Basilicata, in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 Aprile. Una decisione che è stata, fortemente, voluta dai leader nazionali Matteo Renzi e Carlo Calenda, sempre piu’ insofferenti rispetto all’asse Partito Democratico-Movimento 5 Stelle. Quello della Basilicata si ridurrà ad un semplice esperimento o, invece, come pare, potrebbe dare vita ad un nuovo schema politico nel quale l’area centrista e moderata, oggi all’opposizione rispetto al Governo, ha deciso di non entrare nel Campo Largo ? Da questa mattina, anche all’interno del Consiglio Regionale della Campania, in tanti si interrogano sulla novità politica che arriva dalla Basilicata ma che, forse, potrebbe essere il primo tentativo di mettere insieme una coalizione ben piu’ ampia rispetto a quella composta da Fdi, Forza Italia e Lega.

