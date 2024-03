ARRIVA IL CORSO DI DIRITTO CINESE PER LA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno si conferma, ancora una volta, capace di interpretare le esigenze di un mercato delle professioni legali, sempre piu’ rivolto ai rapporti tra il mondo del diritto italiano e quello estero. Questa mattina, all’interno della Camera di Commercio di Salerno, è stato presentato il Corso di Diritto Cinese, riservato agli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisa, terzo, in assoluto, in tutta Italia, ad istituire l’insegnamento, dopo gli Atenei di Torvergata e Brescia. La presentazione del Corso di Diritto Cinese ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione di Li Bin (Ministro Consigliere Economia e Commercio – Ambasciata Repubblica Popolare Cinese) che ha sottolineato, nel corso del suo intervento, l’importanza di una formazione di secondo livello rivolta ad aumentare e migliorare le interessenze, culturali ed economiche, tra la Cina e l’Italia. Particolare soddisfazione è stata espressa dal Professore Francesco Fasolino, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno: “L’istituzione dell’insegnamento di Diritto Cinese – spiega il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno, il professor Francesco Fasolino – non solo rilancia l’Ateneo salernitano tra i primi in Italia per innovazione e competenze, ma risponde alla logica di un’ Università legata al territorio, capace di interpretarne i bisogni, le esigenze, e di organizzarsi per dare risposte concrete per la formazione dei giovani giuristi. Quel rapporto ideale, insomma, al quale ogni istituto di istruzione e formazione dovrebbe rispondere naturalmente”.

