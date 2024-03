FISCIANO. IL RICORDO DEL SINDACO VINCENZO SESSA PER LA GIORNATA DELLE VITTIME DEL CORONAVIRUS

“In questa giornata, in ricordo delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, ci soffermiamo in un momento di raccoglimento davanti al monumento a loro dedicato. Ci stringiamo idealmente a tutti coloro che hanno perso i loro cari, in un dolore che ha colpito non solo le famiglie direttamente coinvolte, ma l’intera comunità nazionale. Non dimentichiamo le lezioni apprese da questa drammatica esperienza: la fragilità della vita, l’importanza della solidarietà e del senso di comunità.”

Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.