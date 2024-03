MATTEO SALVINI: “COMMISSIONE EUROPEA SCIAGURATA, VA CAMBIATA COMPLETAMENTE”

“Questa Commissione europea è sciagurata su tanti temi. Negli ultimi mesi danno qualche segnale sul tema immigrazione, andando a Lampedusa, in Egitto e in Tunisia, ma cosa hanno fatto per quattro anni? Zero. Sulle auto solo elettriche fanno un regalo alla Cina, sui miliardi di euro per sistemare casa fanno un danno dei cittadini, hanno mobilitato i trattori in tutta Europa. Penso sia una Commissione europea sciagurata e che l’Europa vada radicalmente cambiata. Se anche Renzi e Prodi dicono che così non va, benvenuti, la Lega lo dice e lo vota da anni”. Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a margine di un convegno a Milano, commentando l’eventuale conferma di Ursula Von Der Layen a Presidente della Commissione Europea.

Share on: WhatsApp